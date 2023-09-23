Нью-Йорк, США, 23 сентября, 2023, 23:56 — ИА Регнум. Некоторые страны осуществляют попытки превратить ООН и её дочерние организации в инструмент своей внешней политики, заявил министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник 23 сентября во время выступления на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он подчеркнул, что эти государства должны отказаться от подобной деятельности. Глава МИД отметил, что политизация этой международной структуры дискредитирует организацию в глазах простых людей во всём мире.

Алейник напомнил, что ООН учредили не для выяснения отношений между государствами, а для сотрудничества стран в интересах их граждан.

Как сообщало ИА Регнум, 23 сентября глава МИД России Сергей Лавров заявил, что генсек ООН Антониу Гутерриш в ходе своей речи на заседании Совета Безопасности всемирной организации позволил себе некоторые высказывания, которые не соответствуют действительности. Встреча Совбеза, на которой выступал глава ООН, была посвящена Украине.

Лавров напомнил, что Гутерриш на заседании стал говорить о детях, которые якобы пропали и были похищены. Министр подчеркнул, что эти слова генсека удивили многих. Он призвал Гутерриша обосновать выдвинутые обвинения в адрес России в «краже» детей.

Кроме того, глава МИД добавил, что генсек также не представил каких-либо фактов по поводу обвинений против России по украинскому городу Буча. Лавров уточнил, что требовал у Гутерриша свидетельства ещё год назад.

Ранее новые власти Нигера обвинили главу ООН в том, что он воспрепятствовал участию представителей этой африканской страны в мероприятиях Генассамблеи. В заявлении нигерских военных также говорится, что Гутерриш пошёл на этот шаг в сговоре с Францией.