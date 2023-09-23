Серпухов, Московская область, 23 сентября, 2023, 23:47 — ИА Регнум. Мужчина подкараулил у подъезда свою бывшую девушку, облил её горючей жидкостью и поджёг в подмосковном Серпухове. Об этом 23 сентября сообщила пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

Иван Шилов ИА REGNUM

Инцидент произошёл утром 23 сентября на улице Космонавтов. По предварительной информации, мужчина 1974 года рождения подстерёг свою бывшую возлюбленную, в ходе ссоры облил её горючей жидкостью и поджёг. Затем он скрылся с места происшествия, оставив бутылку с горючей жидкостью и зажигалку.

Очевидцам инцидента удалось потушить девушку, её госпитализировали с ожогами тела и конечностей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на розыск и задержание злоумышленника. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА Регнум сообщало, что следователи СК РФ по Курганской области задержали 22-летнего мужчину, подозреваемого в том, что он облил бензином и поджёг двух подростков.

Злоумышленник подошёл к детям, когда те находились у Дома культуры, плеснул бензином из канистры и чиркнул зажигалкой. Один из потерпевших впоследствии скончался.