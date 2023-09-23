Нью-Йорк, США, 23 сентября, 2023, 23:21 — ИА Регнум. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил, что в октябре посетит столицу Корейской Народно-Демократической Республики. Об этом он заявил в субботу, 23 сентября, на пресс-конференции по итогам работы на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Иван Шилов, ИА REGNUM Сергей Лавров

«В соответствии с тем, о чём договорились [лидер КНДР. — Ред.] Ким Чен Ын и президент [РФ Владимир. — Ред.] Путин, мы будем выстраивать мои переговоры в Пхеньяне, которые, действительно, в следующем месяце могут состояться», — сказал дипломат.

Сергей Лавров подчеркнул, что по итогам переговоров Ким Чен Ына с Владимиром Путиным российский лидер сделал ряд заявлений, обозначив области двустороннего сотрудничества стран.

Ким Чен Ын прибыл в Россию с официальным визитом 11 сентября. Спустя два дня лидер КНДР провёл встречу с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой главы государства провели двусторонние переговоры.

Как передавало ИА Регнум, северокорейский лидер вернулся на родину 18 сентября. Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) сообщило, что прошедшим визитом в Россию Ким Чен Ын «укрепил узы товарищества и дружбы» и «открыл новую страницу в развитии корейско-российских отношений».