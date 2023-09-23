Пасечник вступил в должность главы ЛНР
Леонид Пасечник официально вступил в должность главы ЛНР
Луганск, 23 сентября, 2023, 23:18 — ИА Регнум. Леонид Пасечник 23 сентября официально вступил на пост главы Луганской Народной Республики, его избрал на эту должность Народный совет ЛНР.
Он произнес текст присяги.
«Клянусь при осуществлении полномочий главы Луганской Народной Республики верно служить народу Луганской Народной Республики, соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные законы, конституцию Луганской Народной Республики и законы Луганской Народной Республики, уважать и обеспечивать защиту прав и свобод человека и гражданина, исполнять указы президента Российской Федерации и постановления правительства Российской Федерации, с честью выполнять высокие обязанности главы Луганской Народной Республики», — сказал Пасечник.
Глава региона выразил благодарность президенту России Владимиру Путину, а также руководству партии «Единая Россия», жителям республики и депутатам регионального парламента за доверие, а также за поддержку. Он подчеркнул, что руководству ЛНР за период своей совместной работы удалось выполнить большое количество задач, касающееся улучшения благосостояния населения региона и качества его жизни.
Как сообщало ИА Регнум, ранее в Запорожской области депутаты регионального законодательного собрания избрали губернатором региона Евгения Балицкого, а в ДНР главой республики по итогам голосования парламентариев стал Денис Пушилин, который также официально вступил в эту должность. И Балицикий, и Пушилин до этого дня управляли их регионами в качестве исполняющих обязанности глав.