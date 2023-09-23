Луганск, 23 сентября, 2023, 23:18 — ИА Регнум. Леонид Пасечник 23 сентября официально вступил на пост главы Луганской Народной Республики, его избрал на эту должность Народный совет ЛНР.

Kremlin Pool/Global Look Press Леонид Пасечник

Он произнес текст присяги.

«Клянусь при осуществлении полномочий главы Луганской Народной Республики верно служить народу Луганской Народной Республики, соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные законы, конституцию Луганской Народной Республики и законы Луганской Народной Республики, уважать и обеспечивать защиту прав и свобод человека и гражданина, исполнять указы президента Российской Федерации и постановления правительства Российской Федерации, с честью выполнять высокие обязанности главы Луганской Народной Республики», — сказал Пасечник.

Глава региона выразил благодарность президенту России Владимиру Путину, а также руководству партии «Единая Россия», жителям республики и депутатам регионального парламента за доверие, а также за поддержку. Он подчеркнул, что руководству ЛНР за период своей совместной работы удалось выполнить большое количество задач, касающееся улучшения благосостояния населения региона и качества его жизни.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Запорожской области депутаты регионального законодательного собрания избрали губернатором региона Евгения Балицкого, а в ДНР главой республики по итогам голосования парламентариев стал Денис Пушилин, который также официально вступил в эту должность. И Балицикий, и Пушилин до этого дня управляли их регионами в качестве исполняющих обязанности глав.