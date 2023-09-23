Вашингтон, 23 сентября, 2023, 22:50 — ИА Регнум. Прививку от ковида обновлённой вакциной сделал президент США Джозеф Байден Об этом 23 сентября сказано в распространённом пресс-службой Белого дома заявлении Кевина О’Коннора, лечащего врача американского лидера.

Oliver Contreras/Global Look Press Президент США Джозеф Байден

«Вчера утром президент сделал свою ежегодную вакцину от гриппа и обновленную вакцину от COVID-19 в соответствии с рекомендациями Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC)», — указано в документе.

Также отмечается, что несколько недель назад глава Белого дома прошёл вакцинацию от респираторно-синцитиального вируса. Президент США призвал своих сограждан в связи с наступлением сезона гриппа и простудных заболеваний, последовать его примеру и проконсультироваться с лечащим врачом по поводу прохождения вакцинации.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в начале сентября Джилл Байден, супруга президента США, заболела COVID-19. Как сообщили в Белом доме, Джилл Байден легко переносила болезнь, которая протекала со слабо выраженными симптомами. У самого главы Белого дома тесты не выявили коронавирус. Супруга Байдена и он сам уже болели коронавирусом в 2022 году. У самого президента коронавирус обнаружили в июле. Через три дня после первого «выздоровления» у американского президента вновь было выявлено заражение коронавирусом.

По словам лечащего врача Байдена, у того были легкие симптомы из-за того, что он был полностью вакцинирован и ревакцинирован против вируса. Супруга Байдена заболела в августе, при этом она была вакцинирована дважды, а затем получила ещё две бустерные прививки.