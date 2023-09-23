Донецк, 23 сентября, 2023, 22:22 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин по итогам второго заседания Народного совета ДНР первого созыва официально вступил в должность главы региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Пушилин

«По представлению президента Российской Федерации [Владимира Путина. — Ред.] сегодня был избран депутатами Народного совета ДНР на пост главы Донецкой Народной Республики», — написал Денис Пушилин в своём Telegram-канале 23 сентября, выразив признательность российскому лидеру за всестороннюю поддержку.

На церемонии инаугурации присутствовал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, который отметил, что «большая программа возрождения» и те задачи, которые поставил президент России, могут быть решены только одной большой единой командой.

Как передавало ИА Регнум, 23 сентября Евгений Балицкий был избран депутатами Законодательного собрания Запорожской области губернатором региона. Он подчеркнул, что особая роль в развитии Запорожской области принадлежит членам избирательных комиссий, проводившим референдум о вхождении в состав России.