Берлин, 23 сентября, 2023, 22:01 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что на границах ЕС придётся ввести строгий контроль, если Польша продолжит нарушать правила приёма мигрантов. Об этом он заявил 23 сентября на заседании Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Нюрнберге, трансляцию вело баварское подразделение СДПГ на YouTube-канале.

Ben Kriemann/Global Look Press Канцлер Германии Олаф Шольц

Он прокомментировал скандал в Польше, когда ряд польских СМИ сообщили, что в республике выдали тысячи шенгенских виз нелегальным мигрантам за взятку.

«Если кто из Польши прибывает, то пусть там же проходит регистрацию и проходит процесс в связи с запросом на убежище», — сказал Шольц.

Канцлер добавил, что проведёт переговоры с властями Польши. Он не исключил, что Германия ужесточит контроль на границе с этой республикой и другими соседями.

Федеральное статистическое ведомство в июне 2023 года сообщило, что численность населения ФРГ за год выросла на 1 млн человек, что стало рекордным показателем после объединения с ГДР 30 лет назад. Доля иностранных граждан среди в Германии выросла с 13,1% до 14,6%, большинство из них прибыли из Турции (1,34 млн), Украины (1,05 млн) или Сирии (883 тыс.).

В сентябре канцлер Австрии Карл Нехаммер в сентябре призвал усилить борьбу с нелегальной миграцией в ЕС. Он отметил, что действующая схема предоставления убежища мигрантам оказалась нерабочей. По мнению канцлера, проблема с нелегальными мигрантами может развалить Евросоюз.