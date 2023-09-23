Москва, 23 сентября, 2023, 21:40 — ИА Регнум. В Сети 23 сентября появились первые кадры со съёмочной площадки сериала «Букины», продолжения ситкома «Счастливы вместе». В роли известных героев вновь предстанут актёры и актрисы Виктор Логинов и Александр Якин, Наталья Бочкарёва и Дарья Сагалова.

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Новичком сериала стал актёр Михаил Тарабукин, известный по франшизе «Кухня» и «СеняФедя», исполнивший роль ухажёра героини Сагаловой Светы Букиной. Именно снимки с ними и показали в Сети первыми.

«Задача моего героя покорить Свету, а, значит, это будет выглядеть очень забавно, смешно и обаятельно. С Дашей Сагаловой мы придумали много интересного и составили прекрасный творческий союз», — привело слова Тарабукина издание StarHit.

«Счастливы вместе» — российский ситком, выходил в телеэфире с 2006 по 2013 годы, являлся адаптацией американского сериала «Женаты… с детьми». По сюжету в Екатеринбурге живёт семья Букиных: отец семейства Гена, продавец обуви, любит жаловаться на жизнь и ностальгировать по юности; жена Гены Даша — безработная домохозяйка, любит смотреть телевизор и есть конфеты; дети Света и Рома — легкомысленная и привлекательная блондинка и смышлённый, но невезучий парень. У сериала открытый финал. В июле 2023 года стало известно о начале работы над продолжением под названием «Букины» из 10 серий.