Нью-Йорк, США, 23 сентября, 2023, 21:27 — ИА Регнум. Россия уважает территориальную целостность Украины в условиях выполнения Киевом обещаний по Декларации независимости 1991 года, заявил 23 сентября на пресс-конференции по итогам работы на 78-й сессии Генассамблеи ООН министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В декларации много что записано хорошего, в том числе, что они будут уважать права национальных меньшинств, будут уважать права русского языка и других языков. Русский там прямо упомянут», — сказал он.

Лавров отметил, что одним из главных пунктов документа стал пункт, что Украина останется внеблоковой страной.

«В той редакции, при тех условиях мы территориальную целостность Украина поддерживаем», — подчеркнул глава МИД.

Никаких проблем с территориальной целостностью Украины нет, резюмировал Лавров, но её разрушили те, кто поддержал госпереворот, после которого новые лидеры начали бомбить свой собственный народ.

При этом во время пресс-конференции Лавров указал на нереальность «формулы мира» украинского лидера Владимира Зеленского и назвал её абсолютно нереализуемой, о чём все знают.

В то же время украинская сторона всячески отвергает возможность переговоров с Россией вплоть до законодательного уровня. В октябре 2022 года Зеленский подписал указ о невозможности переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. О своём нежелании переговоров с ним глава Украины заявлял и ранее в своих выступлениях. В качестве приемлемого для себя способа завершения конфликта он назвал условие об отходе российских войск к границам страны по состоянию на 1991 год, которые включали в том числе Крым.

Сам Путин неоднократно заявлял, что никогда не отказывался от переговоров, но, по его словам, ключ к решению проблемы Украины на стороне Запада. Президент указал, что если он действительно хочет мира, достаточно прекратить поставки вооружений Киеву, и тогда Украина в скором времени захочет сесть за стол переговоров. Лавров назвал шизофренией мнение о том, что переговоры начнутся тогда, когда Россия потерпит поражение в зоне спецоперации, о чём говорили на Западе.