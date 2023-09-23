Нью-Йорк, США, 23 сентября, 2023, 20:47 — ИА Регнум. Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш, выступая на заседании Совбеза ООН по Украине, сделал ряд утверждений, которые не соответствуют действительности, заявил глава МИД России Сергей Лавров 23 сентября по итогам работы на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Валерий Шарифулин/ТАСС Глава МИД России Сергей Лавров

«Он вдруг неожиданно помимо прочих утверждений, не соответствующих действительности о том, что происходит на Украине, вдруг решил сделать очень обширный пассаж по теме детей — пропавших, похищенных, скрываемых, тех, кого голодом морят и многое-многое другое», — сказал Лавров.

Министр отметил, что слова генсека многих удивили. Он отметил, что Гутерриш не представил никаких фактов по обвинениям в адрес России по украинскому городу Буча, нет даже списка имён жертв. Лавров напомнил, что публично просил главу ООН предоставить список ещё год назад.

Глава МИД также призвал Гутерриша обосновать выдвинутые на заседании ООН по Украине обвинения России в «краже» детей. Министр отметил, что попросил предоставить факты, но этого так и не сделали. Он призвал генсека и других членов Организации выполнять работу беспристрастно и сохранять нейтральное отношение.

«Могу только подтвердить то, что наш президент неоднократно заявлял — все дети, которые находятся сейчас на российской территории, они все известны, их имена никто не скрывает, координаты, где они находятся, никто не скрывает», — добавил Лавров.

Он подчеркнул, что родственники детей на Украине имеют право забрать их на родину, что уже происходило десятки раз. Глава МИД добавил, что в России остались дети, которых эвакуировали из зоны боевых действий вместе с детскими домами.

Как сообщало ИА Регнум, Лавров в ходе дискуссии на Генассамблее ООН назвал западные страны «империей лжи». Он отметил, что для них стало привычным давать обещания и не исполнять их.

Город Буча находится в 10 км от Киева. До конца марта 2022 года город был под контролем российской армии. После её отхода украинские и западные СМИ стали публиковать фейковые кадры из Бучи, на которых показали якобы тела мирных жителей. Минобороны России опровергло обвинения и назвало публикации провокацией. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что есть аргументированные свидетельства, что «убийства» в Буче являются вымыслом и инсценировкой.