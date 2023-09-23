Нью-Йорк, США, 23 сентября, 2023, 20:18 — ИА Регнум. Человечество в очередной раз оказалось на развилке и нельзя допустить, чтобы мир охватила большая война, заявил глава МИД России Сергей Лавров 23 сентября в ходе дискуссии на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

MIGUEL RODRIGUEZ/ЕРА/ТАСС Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время выступления на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

«Только от нас зависит, как будет развиваться история. В общих интересах не допустить скатывания к большой войне и окончательного развала созданных поколениями предшественников механизмов международного сотрудничества», — сказал он.

Лавров напомнил про инициативу генсека ООН Антониу Гутерреша, предложившего провести в 2024 году «Саммит будущего». Российский министр отметил, что это начинание будет успешным только в случае формирования честного баланса, учитывающего интересы всех стран, входящих в ООН.

Как сообщало ИА Регнум, на Генассамблее ООН Лавров также напомнил, что Германия, Италия и Япония проголосовали против резолюции о недопустимости героизации нацизма. Он отметил, что после этого возникает сомнение в искренности их раскаяния. Кроме того, Лавров назвал страны Запада «империей лжи». Он отметил, что они постоянно берут невыполняемые обязательства, потому что смотрят на другие государства свысока. При этом глава российского МИД считает, что в ООН впервые с 1945 года возник шанс на подлинную демократизацию мировых дел, что позволяет смотреть на будущее с оптимизмом.