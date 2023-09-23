Нью-Йорк, США, 23 сентября, 2023, 20:11 — ИА Регнум. Россия в ООН провела более 30 встреч, есть новые и перспективные проекты, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы на 78-й сессии Генассамблеи.

Валерий Шарифулин/ТАСС Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время выступления на общеполитической дискуссии 78-й сессии Генасамблеи ООН

«Обсудили перспективы двусторонних отношений, есть немало новых интересных, перспективных проектов, которые мы готовы вместе с друзьями реализовывать», — сообщил Лавров.

Как уточнил российский министр, Россия на Генассамблее ООН попыталась максимально доходчиво разъяснить свои подходы к мировым делам, и это находит отклик.

Лавров отметил, что Россия видит насколько прочно страны глобального Юга и мирового большинства стоят на позиции обеспечения своих национальных интересов. Москва, как добавил российский дипломат, также исходит из своих национальных интересов, и все, кто поступает также, становятся перспективными партнёрами для России.

Помимо этого, Россия рассчитывает, что все региональные объединения, включая БРИКС и ШОС, будут играть роль в реформе ООН, добавляя ему больше устойчивости легитимности.

Как сообщало ИА Регнум, 18 сентября президент России Владимир Путин утвердил состав российской делегации на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Сергей Лавров во главе российской делегации прибыл в Нью-Йорк 19 сентября. Сообщалось, что полях Генассамблеи ООН Лавров запланировал порядка 20 двусторонних встреч.

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в графике Лаврова на Генассамблее ООН не значатся контакты с представителями США. При этом Лавров 22 сентября встретился с главами внешнеполитических ведомств Ирана и Турции Хосейном Амиром Абдоллахианом и Хаканом Фиданом. В тот же день российский дипломат встретился с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым, и провёл встречу с генеральным секретарём организации Антониу Гутерришем.

Неделя высокого уровня ГА ООН продлится до 25 сентября.