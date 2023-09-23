Нью-Йорк, США, 23 сентября, 2023, 19:47 — ИА Регнум. Голосование Германии, Италии и Японии против резолюции о недопустимости героизации нацизма идёт вразрез с условиями их принятия в ООН, заявил 23 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров на 78-й сессии Генассамблеи ООН.

«Этот прискорбный факт ставит под сомнение искренность раскаяния указанных государств за массовые преступления против человечности в годы Второй мировой войны», — сказал Лавров.

При этом российский министр указал на то, что ООН была основана по итогам Второй мировой войны, и попытки ревизии этих итогов подрывают основы организации.

Также во время общеполитической дискуссии на сессии Генассамблеи Лавров отметил, что акты сожжения Корана, оскорбления Торы и преследование православных в ЕС буквально поставлены на поток. По словам министра, Запад по-прежнему считает себя выше остального человечества. В этой связи он вспомнил слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что Европа — цветущий сад, а все вокруг — джунгли. При этом Лавров напомнил о разгуле исламофобии в ЕС.

Как сообщало в июле ИА Регнум, в марте Лавров заявил, что число европейских стран, охваченных нацизмом, растёт. Он добавил, что на глазах разрушается история, разрушаются святые памятники.

Акцию с сожжением священной книги мусульман Корана провела радикальная группировка у посольства Турции в Копенгагене. Пять членов объединения «Датские патриоты» провели акцию с сожжением Корана у посольства Турции. За несколько часов до этого сожгли священную у мусульман книгу у дипмиссии Египта.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала акции по сожжению Корана на Западе «новой нормальностью» либеральной диктатуры.