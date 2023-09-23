Нью-Йорк, США, 23 сентября, 2023, 19:13 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал Запад «империей лжи» во время выступления на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке 23 сентября.

Petrov Sergey/Global Look Press Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Глава МИД объяснил свои слова тем, что США и страны Европы часто берут на себя невыполняемые обязательства, потому что они привыкли смотреть на мир свысока.

«Как отметил президент России Владимир Путин, Запад являет собой самую настоящую «империю лжи», — заявил глава российского МИД.

Лавров указал, что, как отметили многие на Генассамблее, сейчас планета переживает необратимые перемены и рождение нового мирового порядка.

«Контуры будущего созидаются в борьбе между мировым большинством, выступающим за более справедливое распределение глобальных благ, и между теми немногими, кто применяют неоколониальные методы подчинения, чтобы удержать свое ускользающее доминирование», — сказал он.

Лавров подчеркнул, что неприятие равноправия и тотальная недоговороспособность стали своего рода визитными карточками США и Европы.

Как передавало ИА Регнум, 22 сентября Лавров встретился на полях Генассамблеи с коллегами из Ирана и Турции Хосейном Амиром Абдоллахианом и Хаканом Фиданом, позднее к ним присоединился специальный представитель ООН по Сирии Гейр Педерсен. Перед этим Лавров провёл встречу с генеральным секретарём организации Антониу Гутерришем, в ходе которой обсуждался украинский конфликт и зерновая сделка. Дипломаты, как заявил заместитель главы МИД России Сергей Вершинин, не обсуждали принципиально новых моментов зерновой сделки.

В июле Путин назвал ложь Запада вековой практикой. Выступая на саммите Россия — Африка, глава государства заявил, что говорить неправду стало практикой западных стран в последние десятилетия и столетия. Перед этим Путин назвал правду лучшим оружием против лжи и пропаганды. Как отметил глава государства, западные власти боятся правды, чем объясняются все вводимые ими запреты в отношении России.