Берлин, 23 сентября, 2023, 19:19 — ИА Регнум. Бывший депутат Бундестага Ян ван Акен заявил, что поставка западного оружия не помогла Украине достичь результатов, поэтому следует прекратить вооружать украинскую армию.

Сергей Корсун ИА REGNUM

«Необходимо понять, что сегодняшней концепции о бесконечной поставке оружия и о военной победе Украины настал конец», — сказал экс-депутат в эфире немецкого канала Phoenix.

В этой связи Акен призвал подумать о том, что можно сделать, чтобы приблизить мирные переговоры. По его мнению, западным странам следует инвестировать в переговоры столько же, сколько средств идёт в вооружение Украины.

Как сообщало ИА Регнум, подполковник армии США Дэниел Дэвис в январе заявил, что новые вооружения и техника Североатлантического альянса не помогут киевскому режиму. По мнению обозревателя, поставки более сложной техники на Украину не помогут ВСУ достичь успеха.

Бывший депутат Бундестага Германии, член немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт заявил в начале 2023 года, что судьба украинского государства предрешена. По его словам, в изначальных границах Украина уже не сохранится.

В феврале жители немецкого города Штутгарта вышли на акцию против оказания военной помощи Украине.