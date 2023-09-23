Вашингтон, 23 сентября, 2023, 19:03 — ИА Регнум. Предоставление информации Вооруженными силам Украины (ВСУ) для нанесения ударов по российским объектам с использованием натовских самолётов-разведчиков можно рассматривать как акт агрессии против Москвы. Такое мнение в эфире YouTube-канала Dialogue Works выразил американский полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон.

Karl-Josef Hildenbrand/Global Look Press

«Чем ближе НАТО к конфликту, тем больше вероятность того, что она сама будет в него вовлечена», — сказал полковник.

Уилкинсон выразил уверенность в том, что США предоставляют ВСУ развединформацию с самолетов. Он также не исключил, что США наводит украинских военных на российские объекты. В связи с этом, офицер признал право России рассматривать натовские самолёты в пределах конфликта на Украине как законную цель.

Полковник считает, что НАТО играет в опасную игру, оказывая помощь Украине.

Как сообщало ИА Регнум, в июле официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Североатлантический альянс вовлечён в украинский конфликт, так как именно НАТО поставляет Украине вооружение, наёмников, средства, а также предоставляет разведданные.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в июне отметил, что западные страны под руководством США всё больше прямо и косвенно ввязываются в конфликт на Украине. Он подчеркнул, что украинская армия всё больше используют западные системы и образцы вооружений. До этого президент Владимир Путин заявил, что НАТО втягивается в конфликт на Украине, поставляя Киеву военную технику.

Обозреватель National Review Майкл Брендан Догерти отметил, что напористость главы киевского режима Владимира Зеленского в увеличении поставок натовской техники и вовлечение стран в прямой конфликт с Россией может привести к распаду НАТО.