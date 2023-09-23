Вашингтон, 23 сентября, 2023, 19:01 — ИА Регнум. Польско-украинский экспортный конфликт заставил прийти в ярость европейских чиновников, которые увидели в нём потакание интересам России, заявил 23 сентября журналист CNN Люк Макги.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Поддерживающая Украину Европа столкнулась с неожиданным поворотом судьбы. Польша, до сих пор самый верный союзник Киева на континенте, заявила, что прекратит отправлять оружие своему соседу», — говорится в статье.

Макги отметил, что лидеры Евросоюза крайне недовольны сложившейся ситуацией, поскольку посчитали, что подобные действия Польши дадут повод последовать её примеру и другим странам, поставлявшим вооружения Киеву.

«Публичные разногласия на Западе позволяют легко утверждать, что Запад разделён, а разделённый Запад — безусловно, хорошо для Кремля», — резюмировал он.

Как сообщало ИА Регнум, в Польше признали интерес в обострении конфликта на Украине. Политолог Павел Мусялек заявил 22 сентября, что общество устало от затяжного кризиса, а непростая экономическая ситуация в стране способствует нежеланию политиков разрешать его. Тёплое общение ещё может остаться между рядовыми поляками и украинцами, но точно не между правлением стран, уверен политолог.

Как сообщало ИА Регнум 20 сентября, депутат сейма Польши Кшиштоф Босак «выставил счёт» Украине за всю помощь, которую Варшава оказывала Киеву в размере 101 млрд злотых (более $23 млрд по курсу). Он опубликовал видео, как он стоит перед посольством Украины в Варшаве и держит счёт, где учтены все виды помощи киевским властям.

Перед этим Украина подала иски в ВТО против Польши, Венгрии и Словакии из-за введённых ими ограничений на импорт украинской аграрной продукции. Издание Rzeczpospolita также сообщило от отмене встречи президента Польши Анджея Дуды с главой Украины Владимиром Зеленским, которую планировали на Генассамблее ООН, что объяснили изменением расписания польского лидера. Однако, выступая в ООН, Дуда сравнил Украину с утопающим, который тащит на дно того, кто его спасает, и заявил, что Польша в этой ситуации будет действовать в своих интересах.

Позднее Польша сообщила о прекращении поставок оружия Украине. Дуда пояснил, что СМИ неверно истолковали слова премьер-министра Матеуша Моравецкого о полном прекращении поставок оружия Киеву, а речь идёт о подписанных ранее соглашениях. Президент заявил, что глава правительства имел в виду другое, но его высказывание выставили худшим образом из всех возможных.