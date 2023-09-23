Баку, 23 сентября, 2023, 19:11 — ИА Регнум. Вооружённые силы Азербайджана конфисковали в Нагорном Карабахе четыре танка, боевую машину пехоты, 12 гаубиц, две пушки и другое вооружение. Полный список 23 сентября опубликовала пресс-служба минобороны республики на официальном сайте.

Кадр из видео

«Отметим, что деятельность по разоружению незаконных вооруженных формирований в регионе продолжается», — добавили в ведомстве.

В списке также находится зенитная артиллерийская установка «Застава» сербского производства, переносной противотанковый ракетный комплекс «Фагот», 29 зенитно-ракетных комплексов, включая ЗРК «Тор-М2», 12 миномётов, 22 гранатомёта, а также стрелковое оружие и боеприпасы.

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Как сообщало ИА Регнум, процесс сдачи оружия карабахскими военными начался при посредничестве российских миротворцев и проходит под их контролем. В Минобороны России сообщили, что к вечеру 22 сентября Азербайджану передали шесть единиц бронетехники и более 800 единиц стрелкового оружия и противотанковых средств.

Азербайджанская армия 19 сентября начала боевые действия в Нагорном Карабахе. На следующий день Степанакерт согласился на перемирие не условиях Баку. Руководство Карабаха обязалось распустить армию, столкновения прекратились

21 сентября, в Евлахе прошёл первый раунд переговоров представителей конфликтующих сторон. Они обсудили вопросы реинтеграции армянского населения Карабаха.

При этом 20 сентября автомобиль с российскими миротворцами обстреляли, военнослужащие погибли. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным принёс за это извинения. В Азербайджане задержали подозреваемых.

Армянский премьер-министр Никол Пашинян, заявивший ноябре 2019 года, что Карабах является Арменией, в октябре 2022 года признал регион территорией Азербайджана, подписав Алма-Атинскую декларацию. В мае 2023 года Пашинян публично заявил, что Ереван признает суверенитет Азербайджана с учётом территории Карабаха. В связи с этим пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал происходящее в Карабахе внутренним делом Баку.