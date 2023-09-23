Мелитополь, 23 сентября, 2023, 17:57 — ИА Регнум. Депутаты законодательного собрания Запорожской области 23 сентября на заседании избрали губернатором региона Евгения Балицкого. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

Алексей Майшев/РИА Новости Евгений Балицкий

«Это большая честь и большое доверие», — написал избранный глава области.

Балицкий подчеркнул, что особая роль в развитии региона принадлежит членам избирательных комиссий, проводивших референдум о вхождении в состав России. Губернатор на назвал их героями.

«Я помню, как год назад мы под Гимн Российской Федерации, со слезами счастья на глазах приняли решение войти в состав РФ, вернуться на свою Родину», — добавил глава региона.

Он добавил, что видит свою задачу в том, чтобы жители Запорожской области, проголосовавшие за депутатов законодательного собрания и за губернатора, не разочаровались в выборе. Балицкий также поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку.

Как сообщало ИА Регнум, Запорожская область и другие новые регионы России в сентябре впервые приняли участие в едином дне голосования. На выборах в запорожское областное законодательное собрание победила партия «Единая Россия», набрав 83% голосов.

Балицкий с 4 октября 2022 года был временно исполняющим обязанности губернатора Запорожской области. До этого с 26 мая он был главой военно-гражданской администрации региона.

Запорожская область вместе с ДНР, ЛНР и Херсонской областью вошла в состав России 30 сентября 2022 года. Перед этим жители регионов поддержали воссоединение в ходе референдумов.