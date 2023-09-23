Самара, 23 сентября, 2023, 18:00 — ИА Регнум. Самарский клуб «Крылья Советов» победил соперников из «Сочи» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра состоялась 23 сентября на стадионе «Самара-Арена».

Виталий Невар/РИА Новости

Хозяева поля повели в счёте уже на четвёртой минуте, когда ворота южан распечатал полузащитник Никита Салтыков. На 41-й минуте самарцы увеличили разрыв, гол забил хавбек Амар Рахманович.

Команда «Сочи» смогла ответить только на седьмой добавочной минуте ко второму тайму, когда ворота хозяев поразил полузащитник Кристиан Нобоа.

После этой победы «Крылья Советов» набрали 18 очков и возглавили турнирную таблицу РПЛ. У «Сочи» 6 очков и 13-е место.

Самарцам предстоит домашний матч 1 октября с московским «Спартаком». У «Сочи» следующая игра в тот же день. Они сыграют в Воронеже с «Факелом».

Первое место также занимает «Краснодаром». Команда набрала 18 очков, сыграв вничью с грозненским «Ахматом». Следующим в таблице идёт «Зенит». Петербуржцы набрали 17 очков после разгромной победы над соперниками из казанского «Рубина».