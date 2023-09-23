Грозный, 23 сентября, 2023, 17:30 — ИА Регнум. В новом учебнике истории России для 10-11-х классов внесут изменения в главу о репрессированных народах СССР. Об этом 23 сентября сообщил председатель парламента Чечни Магомед Даудов.

Parlamentchr.ru Магомед Даудов

Он рассказал, что новый учебник вызвал волну возмущения среди представителей репрессированных народов. По поручению главы Чечни Рамзана Кадырова, Даудов обратился в управление администрации президента по внутренней политике и к автору учебника Владимиру Мединскому. По словам спикера, Мединский подтвердил, что эту главу взяли без изменений из предыдущих изданий и выразил готовность её пересмотреть. Также Даудов получил поддержку министерства просвещения России.

«Создана рабочая группа из числа глав регионов, народы которых были репрессированы, и с ней будут согласованы предложения для внесения в указанную главу учебника», — написал спикер чеченского парламента в Telegram-канале.

Даудов отметил, что тысячи представителей репрессированных народов внесли огромный вклад в Победу в Великой Отечественной войне, в годы борьбы с международным терроризмом на Кавказе первый президент Чечни и команда его единомышленников отстояли целостность государства, а сегодня они стоят на защите интересов страны в СВО.

Как сообщало ИА Регнум, к 1 сентября 2024 года подготовят новые учебники истории для учеников 5–9-х классов. Как заявил помощник президента России Владимир Мединский, в них полностью переписали разделы о 70-х, 80-х, 90-х и 2000-х годах. Он отметил, что в учебники добавили раздел о событиях с 2014 года по настоящее время, включая специальную военную операцию на Украине.

Работа над созданием единых учебников истории для учеников с 5-го по 9-й классы уже началась.

Министр просвещения России Сергей Кравцов 23 июня заявил, что причины начала СВО входят в программу уроков истории в старших классах школы. По его словам, теме посвятят не один и не два часа. 31 августа он сообщил, что все российские школы получили обновлённый учебник истории для 11-х классов с разделом про специальную военную операцию на Украине. Также в учебнике рассказывают о вхождении в состав России новых регионов.

В сентябре 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон о введении в России с 2023 года единых образовательных программ — «золотого стандарта» знаний и государственного заказа на учебники.