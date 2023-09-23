Севастополь, 23 сентября, 2023, 17:22 — ИА Регнум. Обломки сбитой 23 сентября в Севастополе ракеты нашли в парке Учкуевка, сообщил губернатор Михаил Развожаев в своём Telegram-канале.

Николай Тришин/ТАСС

«В парке Учкуевка обнаружили часть от сбитой ракеты», — сообщил Развожаев, добавив, что парк закрыли, а его территорию оцепили в ожидании представителей спецслужб.

Через два часа губернатор сообщил, что обломки ракеты убрали и что парк снова открыт для посетителей.

Как сообщало ИА Регнум, Развожаев утром 23 сентября дважды объявлял о ракетной опасности в Севастополе. Позже он сообщил, что угрозы ракетного обстрела больше нет.

Он сообщил, что над городом силы ПВО сбили ракету и что обломки упали в Сухарной балке в районе причала.

В Севастопольской бухте морской пассажирский транспорт временно прекратил движение. Через два с половиной часа движение восстановилось.

По словам Развожаева, выяснилось во время угрозы ракетной атаки, что в несколько временных укрытий нельзя попасть. Он поручил провести осмотр всех временных укрытий в городе и, где это нужно, принять меры.