Саратов, 23 сентября, 2023, 17:30 — ИА Регнум. Мужчина и женщина тяжело пострадали при столкновении дельтапланов в воздухе в районе села Широкое в Татищевском районе Саратовской области. Об этом 23 сентября сообщило сетевое издание «Саратов 24» со ссылкой на областной минздрав.

Sebastian Gollnow/Global Look Press

Журналистам рассказали, что оба пострадавших находятся в тяжёлом состоянии. Их отвезли в больницу в Саратове.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2023 года пьяный мужчина на мотодельтаплане упал на крышу дома в Ленинградской области. Он повредил фасад здания, в отношении дельтапланериста оставили административный протокол.

На Ставрополье 30 июля в воздухе столкнулись два дельтапланериста. Один участник аварии погиб, другой успел выпустить парашют, но пострадал.