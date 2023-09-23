Москва, 23 сентября, 2023, 17:14 — ИА Регнум. Россия предложила Бразилии возобновить двусторонний форум впервые с 2015 года, сообщило агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров и Мауро Виейра

«Лавров попросил возобновить работу российско-бразильской комиссии высокого уровня по сотрудничеству», — говорится в материале.

Журналисты агентства пояснили, что министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил своему бразильскому коллеге Мауро Виейре вернуться к двустороннему форуму на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

В материале также сообщается, что Бразилия заинтересована в возрождении форума. Там российско-бразильскую комиссию высокого уровня рассматривают как постоянный аспект отношений, который должен функционировать.

По словам чиновников, которые пожелали остаться анонимными, правительства России и Бразилии обсудят возможные даты встречи.

Российско-бразильский двусторонний форум появился в 1997 году для обсуждения торговых, инвестиционных, технологических, оборонных вопросов. Форум не проводился с 2015 года. Комиссию возглавляют вице-президента Бразилии и премьер-министр России.

Как сообщало 10 сентября ИА Регнум, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва планирует посетить Россию в 2024 году для участия в саммите межгосударственного объединения БРИКС. XVI саммит пройдёт в Казани. Он также сообщил, что направит российскому лидеру приглашение на саммит «Группы двадцати» в Бразилии.

В августе в ЮАР состоялся саммит БРИКС, по итогам 15-го саммита страны — участницы объединения приняли итоговую декларацию. В частности, в документе говорится, что в состав БРИКС войдут ещё шесть стран.

В феврале 2022 года в Москве состоялся форум советов предпринимателей России и Бразилии, собравший первых лиц деловых кругов двух стран. Участники мероприятия сошлись во мнении, что расширение сфер партнерства России и Бразилии может потребовать новых мер по улучшению бизнес-климата.

По данным бразильской таможни, в августе 2023 года произошёл резкий рост экспорта российских нефтепродуктов в Бразилию. Закупленный объём российского сырья втрое превысил показатели США. Так, закупки увеличились в 2,1 раза — до 920 тысяч тонн, а их стоимость выросла до $672,8 млн (в 2,4 раза).