Москва, 23 сентября, 2023, 17:04 — ИА Регнум. В Москве задержали объявленного Интерполом в розыск британца Дина Джона С. Мужчина разыскивается по подозрению в угрозах жизни и здоровью человека.

Иван Шилов ИА Регнум

Британца остановили для проверки документов днём 21 сентября на Варшавском шоссе, он находится в розыске по запросу Мальты. В процессе правоохранители установили, что сейчас иностранец проживает в квартире знакомой москвички на Загородном шоссе. Как сообщили «Известия», с мужчины взяли подписку о невыезде.

Как сообщало ИА Регнум, в Москве 5 апреля задержали Эрнеста Гаммера, разыскиваемого Интерполом 10 лет. Во время пребывания в столице Эстонии Таллине, откуда он родом, мужчина напал с ножом на посетителя ночного клуба, после чего его приговорили к четырём годам тюрьмы, но он сбежал, и в 2013 году по запросу Эстонии его объявили в международный розыск.

На следующий день стало известно о задержании ещё одного разыскиваемого Интерполом мужчины, гражданина России Олега Губина. Его разыскивали по запросу Чехии в связи с убийством по неосторожности под действием наркотиков общественно опасным способом.