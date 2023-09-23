Вологда, 23 сентября, 2023, 16:56 — ИА Регнум. В Вологде отдыхающий из Мурманской области неудачно пытался угнать пассажирский теплоход. Об этом 23 сентября сообщили в региональном УМВД.

Кирилл Брага/РИА Новости

Похититель не запустил двигатель, а, самостоятельно отшвартовав судно, на котором никого не было, отправил его вниз по течению реки.

«Однако через 100 м судно остановилось», — рассказал РИА Новости представитель правоохранительного ведомства.

Молодой человек намеревался скрыться с места происшествия вплавь, прыгнув за борт, однако на берегу его уже ждали сотрудники полиции.

Материалы дела передали в Вологодский линейный отдел МВД России на транспорте. За попытку угона водного транспорта против мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

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