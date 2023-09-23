В Раде усомнились в возможности законного запрета УПЦ
Спикер Рады Стефанчук заявил о нехватке голосов для запрета УПЦ
Киев, 23 сентября, 2023, 16:44 — ИА Регнум. В Верховной раде Украины усомнились, что для запрета канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в стране смогут набрать необходимое число голосов. Спикер Рады Руслан Стефанчук заявил об этом 23 сентября.
«Мне кажется, что пока нет 226 голосов для принятия столь важного законодательного акта. Выносить его в зал — проваливать голосование. Это просто бессмысленно юридически и политически безответственно», — заявил парламентарий в интервью украинскому «Радио Свобода» (СМИ, признанное в России иностранным агентом).
По мнению Стефанчука, сейчас по теме спорят не только в президентской партии «Слуга народа», но в остальных фракциях.
Как сообщало ИА Регнум, на Украине активно проводится политика вытеснения канонической церкви под предлогом госизмены, против священнослужителей вводят санкции. Местные власти ограничивают представителей УПЦ в их правах и предлагают перейти в юрисдикцию раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ).
Самый громкий конфликт УПЦ и ПЦУ — вытеснение монахов из Киево-Печерской лавры, одного из первых монастырей Руси и древнейшего на Украине. В марте 2023 года монахов незаконно начали выселять из обители, когда Киев в одностороннем порядке разорвал с УПЦ арендный договор. Власти заявили, что могут остаться монахи, которые перейдут в ПЦУ. В России действия украинских властей охарактеризовали как репрессии против УПЦ. Киев рассматривает вариант передачи лавры Константинопольскому патриархату, сообщил 11 июля зампредседателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук.