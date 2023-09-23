Киев, 23 сентября, 2023, 16:44 — ИА Регнум. В Верховной раде Украины усомнились, что для запрета канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в стране смогут набрать необходимое число голосов. Спикер Рады Руслан Стефанчук заявил об этом 23 сентября.

Rada.gov.ua Руслан Стефанчук

«Мне кажется, что пока нет 226 голосов для принятия столь важного законодательного акта. Выносить его в зал — проваливать голосование. Это просто бессмысленно юридически и политически безответственно», — заявил парламентарий в интервью украинскому «Радио Свобода» (СМИ, признанное в России иностранным агентом).

По мнению Стефанчука, сейчас по теме спорят не только в президентской партии «Слуга народа», но в остальных фракциях.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине активно проводится политика вытеснения канонической церкви под предлогом госизмены, против священнослужителей вводят санкции. Местные власти ограничивают представителей УПЦ в их правах и предлагают перейти в юрисдикцию раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ).

Самый громкий конфликт УПЦ и ПЦУ — вытеснение монахов из Киево-Печерской лавры, одного из первых монастырей Руси и древнейшего на Украине. В марте 2023 года монахов незаконно начали выселять из обители, когда Киев в одностороннем порядке разорвал с УПЦ арендный договор. Власти заявили, что могут остаться монахи, которые перейдут в ПЦУ. В России действия украинских властей охарактеризовали как репрессии против УПЦ. Киев рассматривает вариант передачи лавры Константинопольскому патриархату, сообщил 11 июля зампредседателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук.