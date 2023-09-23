Бухарест, 23 сентября, 2023, 16:54 — ИА Регнум. Австрийские представители не могут попасть на заседания НАТО, потому что этому препятствует Румыния, сообщило австрийское издание Salzburger Nachrichten.

Иван Шилов ИА REGNUM Румыния

На заседания НАТО в Брюсселе пытаются попасть два офицера австрийской армии. На протяжении нескольких недель им не удаётся получить аккредитацию.

Причина в том, что власти Австрии не соглашаются на вступление Румынии в Шенгенскую зону. Представитель НАТО, комментируя эту ситуацию, выразил надежду на то, что две страны смогут договориться.

Члены ЕС Румыния, Болгария и Кипр не входят в Шенгенскую зону.

Председатель Европейской комиссии Урсула Фон дер Ляйен 13 сентября призвала страны ЕС срочно принять в Шенгенскую зону Румынию и Болгарию.

Против выступила Австрия, опасаясь наплыва мигрантов после открытия границ для въезжающих из Румынии. Со своей стороны Бухарест выразил протест и уже пригрозил Вене иском в Европейский суд.

В марте 2023 года председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил президенту Румынии Клаусу Йоханнису, что республику могут принять в Шенгенскую зону уже в этом году.