Москва, 23 сентября, 2023, 16:29 — ИА Регнум. Людмила Дёмина ушла из жизни в своей квартире на Рубцовской набережной в Москве. Ей было 85 лет. Об этом сообщил источник ИА Регнум.

Анна Рыжкова ИА REGNUM

«Была зафиксирована смерть 85-летней женщины. По предварительным данным она скончалась в результате острой сердечно-сосудистой недостаточности», — рассказал собеседник агентства.

Людмила Дёмина родилась 12 октября 1938 года. Она была женой профессора и члена Союза писателей России Леонарда Хрилёва. Его произведения печатались с 1956 года, но широкую известность ему принесли тексты для песен народной артистки СССР Софии Ротару.

Одно из произведений на стихи Хрилёва «Пора надежд» артистка исполнила в эфире телевизионной программы «Вас приглашают космонавты». Ей аккомпанировал Эстрадно-симфонический оркестр Центрального телевидения и Всесоюзного радио.

Сын Людмилы Дёминой и Леонарда Хрилёва Александр Хрилёв стал известным финансистом и вошёл в списки лучших топ-менеджеров в 2000-х. Он входил в число руководителей крупнейших банков. С 2004 по 2007 год он занимал должность председателя правления МКБ. В апреле 2008 Хрилёв стал первым заместителем председателя правления Газэнергопромбанка, в ноябре 2008 года вступил в должность Председателя правления ОАО «Собинбанк», где работал до января 2010 года. В настоящий момент он является гендиректором крупной IT-компании.