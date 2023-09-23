Брянск, 23 сентября, 2023, 16:27 — ИА Регнум. В Брянской области погиб школьник. Ученика седьмого класса насмерть придавило бетонной плитой. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Иван Шилов ИА Регнум

Трагедия случилась 22 сентября в деревне Новое Задубенье. Мальчик залез в недостроенное здание Дома культуры. Как рассказал один из местных ребят Никита, в здании рухнула плита, а под ней видна рука человека.

«Вызвали МЧС. Они вытащили из-под плиты Васю, который в местной школе учился в седьмом классе», ― рассказал источник телеканала.

Также известно, что погибший ребёнок ― из многодетной семьи. Его мать состоит на профилактическом учёте из-за неисполнения обязанностей по воспитанию детей.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 24 июня в Красноярском крае погиб подросток, на которого упала бетонная плита. Вместе с 14-летним приятелем он находился в заброшенном здании в селе Сушиновка в Уярском районе. Конструкция на школьника обрушилась в тот момент, когда он прыгнул с плиты.

В результате мальчик получил многочисленные травмы, медики не смогли его спасти. Он скончался на следующий день в медучреждении.

В начале июня ещё один ребёнок погиб, получив смертельные травмы при обрушении крыши заброшенного дома в Дагестане. Второго ребёнка, мальчика десяти лет, доставили в больницу с переломами.

В Оренбурге 29 июня погибла девочка, после того как на ребёнка упала бетонная плита теплотрассы. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.