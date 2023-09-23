Стокгольм, 23 сентября, 2023, 16:01 — ИА Регнум. В Швеции из-за оползня обрушился большой участок автомагистрали Е6. Об заявили в местной полиции, сообщило агентство Reuters.

Pixabay Участок автомагистрали

В ведомстве уточнили, что инцидент произошёл в ночь на 23 сентября в районе небольшого городка Стенунгсунд на шоссе, соединяющем второй по величине город Швеции Гетеборг и столицу Норвегии Осло.

В результате повреждения получили около десяти автомобилей, деловой район с автозаправочной станцией и рестораном быстрого питания. Также оползень нанёс урон лесному массиву. По данным шведского информационного агентства TT, несколько легковых машин и один грузовик провалились в ямы и трещины, образовавшиеся в результате схода горным пород.

Не обошлось без пострадавших. В больницу с лёгкими травмами доставили трёх человек. Нескольким людям помогли выбраться из транспортных средств в районе оползня с помощью пожарных и вертолёта. Им оказали необходимую помощь.

«Наиболее пострадавшие участки зоны оползня имеют размеры около 150×100 метров. Однако в общей сложности оползень затронул площадь около 700×200 метров», ― говорится в заявлении спасательных служб Гетеборга.

Полиция начала расследование причин оползня. Не исключено, что сход горных пород вызвали взрывные работы на близлежащей строительной площадке.

Спасательные службы не исключили новых оползней. Они заявили, что специалисты с поисковыми собаками обследуют район ЧП.

Как сообщало ИА Регнум, в селе Шови в грузинском регионе Рача 3 августа около гостиницы «Сансет Шови» сошёл оползень, в общей сложности сошло более 5 млн куб. м твёрдых пород. Жертвами опасного природного явления стал по меньшей мере 21 человек.

Количество погибших из-за схода оползня в высокогорном грузинском крае Рача возросло до 21 человека. В числе погибших обнаружили тело гражданки России Ксении Тричевой.

Как минимум два человека погибли, ещё 16 числятся пропавшими без вести в результате схода селевого потока в китайской провинции Шэньси. Сель сошёл вечером 11 августа из-за сильных ливней в горной местности у деревни Вейцзыпин на окраине города Сиань. Потоком горной породы смыло несколько жилых домов, получили повреждения объекты дорожно-транспортной инфраструктуры.