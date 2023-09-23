Вашингтон, 23 сентября, 2023, 16:50 — ИА Регнум. Генерального инспектора министерства обороны США Роберта Сторча назначили главным инспектором по контролю над использованием Украиной военной помощи, Об этом 22 сентября заявил журналистам сенатор-республиканец Роджер Уикер.

Cpl. Austin Fraley/Global Look Press

«Назначение главного генерального инспектора поможет гарантировать, что Конгресс поддерживает оборону Украины наиболее ответственным и эффективным способом», — сказал он.

Сторч возглавит группу, которая будет контролировать, как Киев расходует получаемые средства. Проверяющим также надлежит проверить использование помощи в размере $113 млрд, начиная с февраля 2022 года. Они начнут работу 18 октября.

Ранее американские СМИ сообщали, что среди конгрессменов от Республиканской партии многие выражают недовольство тем, что администрация президента Джо Байдена отправляет колоссальные суммы на помощь Украине.

Спикер палаты представителей Кевин Маккарти 19 сентября заявил, что хочет получить от главы Украины Владимира Зеленского отчёт о расходовании потраченных средств. Он также отказался гарантировать, что в бюджет США на следующий финансовый год внесут затраты на поддержку Киева. 22 сентября Маккарти заявил, что постарается Читайте также: В США решили убрать из оборонного бюджета $300 млн на обучение ВСУ.

Член палаты представителей республиканцев Марджори Тейлор Грин в августе выступила против выделения новой помощи Украине. Она призвала направить средства на борьбу с бездомностью, показатели которой в США достигли рекордного уровня. Шесть республиканцев из палаты представителей 17 сентября предложили проект краткосрочного бюджета без выделения более $20 млрд на помощь Украине.