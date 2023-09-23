Херсон, 23 сентября, 2023, 16:31 — ИА Регнум. Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко поблагодарил работников избиркомов новых российских регионов за работу во время Единого дня голосования 8–10 сентября. Во время церемонии вступления в должность губернатора Херсонской области 23 сентября он отметил их героизм.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Кириенко

Кириенко назвал историческими происходящие в регионе события. Отдельно он поблагодарил представителей системы избирательных комиссий и главу херсонского избиркома Марину Захарову.

«Искренне преклоняюсь перед сотрудниками участковых, территориальных и областной избирательных комиссий. Это в основном девушки, которым угрожали, по избирательным участкам стреляли. Но ни один избирательный участок не остановил свою работу. Абсолютно героические люди, которые выполнили свой долг, низкий им за это поклон», — сказал Кириенко.

Замглавы администрации указал на важность того, что избиратели, несмотря ни на что, сделали свой выбор, как и на референдуме год назад.

Как сообщало 23 сентября ИА Регнум, депутаты Херсонской областной избрали Владимира Сальдо на должность губернатора региона. Он принёс присягу и пообещал с честью выполнять возложенные на него обязательства, поблагодарил за доверие и отметил большую ответственность. Сальдо вручили нагрудный знак губернатора Херсонской области, Кириенко подарил ему специально подготовленный экземпляр конституции.

Жители новых территорий России впервые приняли участие в выборах в Единый день голосования в России. В новых регионах на выборах в законодательные собрания зарегистрировали 18 списков от пяти парламентских партий — в общей сложности более 1300 кандидатов. Выборы в Херсонскую областную думу завершились 10 сентября 2023 года. «Единая Россия» набрала 74,86%. Явка избирателей на выборах в новых регионах России оказалась самой высокой по стране. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 9 сентября отметил героизм участников выборов в новых регионах.