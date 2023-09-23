Берлин, 23 сентября, 2023, 15:29 — ИА Регнум. Уже в скором времени западная помощь Украине как финансовая, так и военная значительно сократится. Об этом в эфире канала Phoenix заявил немецкий политолог и профессор Боннского университета Андреас Хайнеманн-Грюдер.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Время, в течение которого Зеленский может рассчитывать на прежнюю поддержку США, ограничено», ― подчеркнул эксперт.

Он считает, что активная поддержка Киева может прекратиться в преддверии выборов в США. По его словам, поставки оружия в таком же темпе будут продолжаться ещё полгода.

По его мнению, если США сократят помощь, остальные западные страны последуют их примеру.

Как сообщало ИА Регнум, обозреватель издания The Washington Post Джош Рогин считает, что судьба Украины «висит на волоске», потому что многие республиканцы в Конгрессе США выступят против дальнейшей помощи Киеву. По его мнению, это связано с переключением американской политики на предстоящие президентские выборы 2024 года.

Член палаты представителей Конгресса, республиканец Майкл Уолтц заявил, что хотел бы увидеть отчёт о помощи Украине с объяснениями того, как она помогает разрешить конфликт. Спикер палаты представителей Кевин Маккарти заявил, что не собирается больше гарантировать главе киевского режима Владимиру Зеленскому финансирование, а хочет потребовать отчётности за старое.

При этом в Киеве признали отсутствие «плана Б» на случай сокращения помощи со стороны США. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что киевские власти пока не обсуждали этот вопрос.