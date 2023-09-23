Санкт-Петербург, 23 сентября, 2023, 15:24 — ИА Регнум. В городе Тосно Ленинградской области 23 сентября дети нашли на берегу реки человеческие останки и принесли их домой.

Hendrik Schmidt/Global Look Press

«На реке Тосно под мостом дети нашли челюсть и кость человека, рядом с ними — кусок ремня и фото ребёнка. Челюсть дети принесли домой», — сообщил телеканал РЕН ТВ.

Родители детей сообщили о страшной находке в полицию. Правоохранители начали проверку. Кому принадлежат останки, неизвестно.

Как 4 сентября передавало ИА Регнум, в Томской области рыбак выловил человеческие ноги в галошах. После этого полицейские с водолазами исследовали дно реки, где обнаружилась затопленная лодка с привязанными к ней останками двух человек. Как установили правоохранители, смерть носила насильственный характер. Работа по установлению личностей погибших продолжается.