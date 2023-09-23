Красногорск, 23 сентября, 2023, 15:14 — ИА Регнум. В Звенигороде задержали мужчину, который совершил жестокое убийство из-за лая собаки, сообщил РЕН ТВ.

Иван Шилов ИА Регнум

Инцидент произошёл вечером 22 сентября в 3-м микрорайоне. 46-летний мужчина гулял с собакой, которая не понравилась прохожему. Нападавший поссорился с мужчиной, после чего напал с ножом на владельца собаки и скрылся с места преступления.

Пострадавшего увезли на скорой, спасти его не удалось.

За совершенное преступление злоумышленнику грозит до 20 лет лишения свободы.

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Как в июле сообщало ИА Регнум, мужчина с бензопилой напал на бывшую жену и тестя в Екатеринбурге. Инцидент произошёл на улице Щорса. Мужчина подкараулил бывшего тестя возле его дома и напал. Сначала между ними завязался словесный конфликт, затем он перерос в драку. В какой-то момент нападавший толкнул пожилого мужчину, тот упал на тротуар. После этого злоумышленник пошёл за бензопилой.