Париж, 23 сентября, 2023, 15:33 — ИА Регнум. Выплата полутора миллиардов евро Украине — безумное расточительство. Об этом 23 сентября написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.

Иван Шилов ИА REGNUM

Комментируя заявление Европейской комиссии о выплате €1,5 млрд Киеву, о котором сообщила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, политик сказал, что €300 млн — доля, выплаченная Францией.

«И так каждый месяц с января прошлого года!» — отметил Филиппо.

Он назвал эти действия полным разорением, которое осуществляется ради поддержки на Украине власти Владимира Зеленского, ради разжигания военного конфликта и поощрения коррупции.

Назвав эту политику безумием, Филиппо потребовал отказаться от неё, перестав финансировать Киев.

Как сообщало ИА Регнум, 22 сентября фон дер Ляйен заявила о новом транше Киеву в размере €1,5 млрд, переведённом Брюсселем по макрофинансовой программе. Она уточнила, что в этом году Брюссель перевёл Киеву €13,5 млрд.

Журналист из Китая Чэнь Вэйхуа 14 сентября назвал политику, которую проводит фон дер Ляйен, путём к катастрофе. Главу ЕК он назвал американским пуделем, отметив, что с тех пор, как она руководит Еврокомиссией, ЕС стремительно теряет доходы, сокращаясь по сравнению с Америкой.