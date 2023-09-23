Москва, 23 сентября, 2023, 15:05 — ИА Регнум. Россияне активно помогают спецслужбам выявлять украинских вербовщиков. Об этом сообщил генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.

ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

В беседе с «Лентой. ру» он добавил, что они передают информацию о подозрительных личностях, которые с ними связались, сотрудникам правоохранительных органов, а полиция потом проводит проверку.

Таким образом в прошлые годы, отметил Михайлов, спецслужбы достаточно активно выявляли тех, которые занимается вербовочной деятельностью. Поэтому такая практика очень важна, подчеркнул генерал-майор.

Он добавил, что зачастую сотрудники украинских спецслужб пытаются заманить россиян в противоправную деятельность. При этом человек самостоятельно не всегда может выявить украинских вербовщиков в общении в интернете.

Как сообщало ИА Регнум, в августе МВД зарегистрировало резкий рост количества сообщений из регионов об использовании украинскими телефонными мошенниками новой тактики, при которой они не только пытаются похитить деньги обманутых россиян, но также вовлечь их в совершение терактов и диверсий.

Чаще всего злоумышленники начинают беседу с потенциальными жертвами с помощью стандартных приёмов, а потом просто угрожают неприятностями или даже убийством родных и близких, требуя во избежание этого совершить поджог объектов военной, транспортной или банковской инфраструктуры.

Пятого сентября сотрудники спецслужб задержали жителя Кубани, который намеревался выехать на Украину и воевать на стороне Вооружённых сил страны. Чтобы вступить в ряды ВСУ, россиянин инициировал контакт с вербовщиком из Службы безопасности Украины, готовившим добровольцев для участия в боевых действиях против России. Подозреваемого задержали при попытке выехать на Украину.

Один из задержанных сотрудниками спецслужб в Ростовской области сторонник «Легиона «Свобода России» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) признался, что действовал под контролем сотрудника СБУ. По указке спецслужб он должен был приехать в Ростов-на-Дону, чтобы поджечь военкомат, а после эвакуироваться на Украину.