Лисичанск, ЛНР, 23 сентября, 2023, 15:38 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли почтовую машину «Почты ЛНР», развозившую пенсии, в пригороде Лисичанска, в результате чего один человек получил ранение, сообщила 23 сентября пресс-служба администрации города.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Инцидент произошёл 22 сентября. Под обстрел попали сотрудники первомайского отделения.

«Проезжая по маршруту между пунктами Новодружеск и Приволье, служебная машина почтальонов попала под обстрел. Повреждён транспорт, ранен сотрудник», — говорится в сообщении.

В администрации подчеркнули, что жители агломерации благодарны почтальонам, доставляющим пенсии в прифронтовой зоне, несмотря на опасности.

ВСУ ежедневно обстреливают населённые пункты Донбасса. При этом их целями становятся мирные жители и гражданские объекты. 23 сентября в Ясиноватой в ДНР с сообщили, что украинская армия уничтожила всю технику одного из коммунальных предприятий. Также сегодня жители посёлка шахты имени Н. А. Изотова в Никитском районе Горловки остались без электроснабжения из-за обстрела со стороны ВСУ.