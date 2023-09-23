Убившего прохожего из-за лая собаки мужчину задержали в Звенигороде
Звенигород, Московская область, 23 сентября, 2023, 15:35 — ИА Регнум. Правоохранители в Звенигороде задержали мужчину, подозреваемого в убийстве прохожего из-за лая его собаки, сообщил телеканал РЕН ТВ.
На видео с камеры видеонаблюдения видно, как злоумышленник подходит с семейной паре, которая выгуливала маленькую собаку во дворе. Мимо них прошёл мужчина, затем вернулся и начал конфликт.
В ходе ссоры злоумышленник достал нож, ударил рукой женщину по лицу, а когда её муж вступился за неё, заколол его. Пострадавший от ран потерял сознание, а через час умер в реанимации.
Нападавшему за убийство грозит лишение свободы сроком до 20 лет.
Как сообщало ИА Регнум, 22 сентября в Санкт-Петербурге мужчина убил жену на глазах их 17-летней дочери. Девушка вызвала полицию, злоумышленника задержали. Дочь убитой рассказала, что родители начали ссориться, после чего отец не выдержал и расправился с женой.