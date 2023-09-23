Ереван, 23 сентября, 2023, 14:57 — ИА Регнум. В Ереване почтили память погибших в Нагорном Карабахе российских миротворцев. Несколько местных жителей 23 сентября оставили цветы у здания посольства России в Армении.

Михаил Егиков/ТАСС

Как сообщало ИА Регнум, во время обострения ситуации в Нагорном Карабахе 20 сентября обстреляли автомобиль российских миротворцев, в котором они возвращались с наблюдательного поста, военнослужащие погибли. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позднее сообщил о начале расследования обстоятельств обстрела и отметил, что в Кремле ознакомились с информацией об отстранении от работы некоторых лиц в Азербайджане и о том, что есть задержанные.

Одним из погибших оказался замкомандующего российского контингента в регионе Иван Ковган. Его дочь Лина Ковган в беседе с ИА Регнум 21 сентября рассказала о его смерти. На следующий день глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым извинился за гибель миротворцев в Нагорном Карабахе.

Армия Азербайджана 19 сентября начала боевые действия в Нагорном Карабахе. В Баку назвали свои шаги «антитеррористическими действиями» локального характера. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия контактирует со всеми сторонами конфликта, чтобы добиться деэскалации и защитить мирных жителей. Стороны конфликта при посредничестве российских миротворцев договорились 20 сентября о перемирии, руководство Карабаха обязалось расформировать армию, вывести из региона технику и военных и прекратить боевые действия. На следующий день в Евлахе прошли переговоры Баку и Степанакерта, на которых обсудили вопрос реинтеграции проживающих в Карабахе армян. Позднее в администрации президента Азербайджана Ильхама Алиева заявили, что передали представителям армянского населения Карабаха соответствующий план.

В октябре 2022 года на саммите «Европейского политического сообщества» Пашинян признал Нагорный Карабах территорией Азербайджана, с учётом чего Кремль назвал происходящий процесс внутренним делом Азербайджана.