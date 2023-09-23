Сыктывкар, 23 сентября, 2023, 14:55 — ИА Регнум. Три человека пропали без вести после аварии с лодкой в Республике Коми, сообщили 23 сентября в пресс-службе СК РФ.

МЧС РФ/РИА Новости

По информации ведомства, на реке Вычегда в районе посёлка Жешарт Усть-Вымского района перевернулась моторная лодка, в которой находились шесть человек.

«Трое выплыли, местонахождение 31-летнего, 38-летнего и 39-летнего устанавливается», — говорится в сообщении.

Ведутся поисковые мероприятия, добавили в ведомстве. По данному факту следователи проводят проверку, выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

В июле в Моргаушском районе Чувашии перевернулась лодка с людьми. В результате инцидента семь человек спаслись, один погиб.

Также в Красноярском крае погибли два человека в перевернувшейся лодке. Трагедия произошла на реке Норильской в сентябре 2022 года. Маломерное судно «Амур», на борту которого находились одна женщина и четверо мужчин, опрокинулось. По данному факту возбудили уголовное дело.