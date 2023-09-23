Москва, 23 сентября, 2023, 14:40 — ИА Регнум. Олимпийский чемпион по фигурному катанию в танцах на льду Роман Костомаров рассказал 23 сентября, как развивалась его болезнь. По его словам, первые симптомы проявились в начале 2022 года.

Екатерина Лызлова/РИА Новости Фигурист, олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров и его супруга, фигуристка Оксана Домнина

Спортсмен поделился, что первой заболела его супруга Оксана Домнина. Из-за высокой температуры она начала пить антибиотики, и после Нового года пара начала выступать в ледовых шоу. Однако близкий контакт во время выступлений этого поспособствовал заражению и самого Костомарова.

«Болело плечо, старая травма почему-то обострилась. Приходилось делать уколы, я тоже начал подкашливать. Сделали укол, выпил обезболивающие, вроде всё прошло — кроме кашля, не было симптомов», — рассказал фигурист.

Он отметил, что болезнь обострилась ближе к концу новогодних праздников, около 8 января. Тогда Костомаров с друзьями сходил в баню и искупался в проруби, что, по его мнению, и повлияло на развитие болезни.

«Вполне вероятно, что накопление моей болезни, её «забивание» обезболивающими ослабило иммунитет. Я попарился, залез в прорубь, поехал домой на такси. Кашлял, как из трубы, не мог откашляться», — рассказал спортсмен телеканалу НТВ.

По словам фигуриста, вскоре у него начались боли в боку. Прибывшие на вызов врачи установили, что он не болен коронавирусом, но посоветовали ехать в больницу. Последнее, что он запомнил — как зашёл в палату.

«Я приехал, лёг на постель и всё. Потом, насколько я знаю, меня начали подсоединять к аппарату, потом, оказывается, что ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация) — единственный аппарат, который мог спасти мне дыхание», — поделился Костомаров.

Как сообщало ИА Регнум, долгое время он находился в медикаментозной коме, что постепенно привело к нарушению кровообращения и отмиранию тканей. Врачи провели Костомарову несколько операций по ампутации. 20 февраля у фигуриста начались проблемы с головным мозгом, но через несколько дней СМИ сообщили о его стабильном состоянии и выводе из комы, вскоре врачи остановили некроз, и 6 июля его выписали из больницы.

Через несколько дней спортсмен впервые лично обратился к поклонникам, позднее продемонстрировал новое достижение в тренировках после протезирования. В конце августа Костомаров впервые вышел на лёд на публике. Это произошло 22 августа во время гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи.