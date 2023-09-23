Вашингтон, 23 сентября, 2023, 14:35 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки могут поставить Вьетнаму партию оружия. В настоящее время администрация президента Джо Байдена ведёт переговоры с Ханоем о передаче пакета вооружений, который обещает стать крупнейшим в истории сотрудничества между странами. Об этом со ссылкой на американских чиновников сообщило агентство Reuters.

Иван Шилов ИА Регнум

По словам собеседников, соглашение о поставке могут принять в течение следующего года. Пока же сделка находится на ранней стадии переговоров, и точные условия ещё не определены. При этом передача вооружений стала одной из основных тем переговоров высокопоставленных лиц двух стран, состоявшихся в сентябре в Ханое, Вашингтоне и Нью-Йорке.

«Пакет вооружения может завершить обновлённое партнёрство между Вашингтоном и Ханоем продажей парка американских истребителей F-16, поскольку Вьетнам сталкивается с напряжённостью в отношениях с Китаем в спорном Южно-Китайском море», ― пояснил источник.

При этом чиновники не исключили, что поставка может и не состояться.

Как сообщало ИА Регнум, в марте вьетнамский премьер-министр Фам Минь Чинь в ходе встречи с главой Агентства США по международному развитию (USAID) Самантой Пауэр заявил, что Ханой готов к продолжению работы над дальнейшим развитием своего всеобъемлющего партнёрства с США.

Он отметил, что взаимодействие двух стран в экономической, торговой и инвестиционной сферах — это важная опора в двусторонних отношениях. Чинь выразил надежду на то, что Вашингтон продолжит поддерживать усилия Ханоя по преодолению последствий войны, и в первую очередь — по очистке вьетнамской территории от применявшихся американскими военными в ходе боевых действий ядохимикатов и нейтрализации невзорвавшихся боеприпасов.

Глава Белого дома 10 сентября прибыл с визитом во Вьетнам, который американский лидер анонсировал 8 августа. Тогда он назвал целью поездки намерение Вашингтона улучшить отношения с США и стать полноправным партнёром. Но на пресс-конференции по итогам переговоров во вьетнамском Ханое Байден допустил шутку, прозвучавшую достаточно цинично и оскорбительно для присутствующих.

Он начал официальное обращение к вьетнамцам со слов «Доброе утро, Вьетнам!». Это отсылка к известному американскому фильму о вьетнамской войне, но произносить такое в присутствии вьетнамцев, мягко говоря, аморально. То же самое будет, если приехать в Израиль и начать шутить о Холокосте.