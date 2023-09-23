Берлин, 23 сентября, 2023, 14:58 — ИА Регнум. Уровень поддержки правительства Германии среди населения упал до 37%, что стало новым антирекордом с 2021 года, когда канцлером ФРГ стал Олаф Шольц. Об этом свидетельствуют результаты исследования института Insa, опубликованные 23 сентября газетой Bild am Sonntag.

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

Участникам исследования задавали вопрос, за какую партию они хотели бы отдать голос, если бы вскоре были выборы. Только 37% респондентов поддержали силы, входящие в правящую коалицию. Это на 15 процентных пунктов меньше, чем партии получили в общей сложности на парламентских выборах в 2021 году.

Партию социал-демократов (СДПГ) выбрали 17% опрошенных (минус 8,7 процентных пункта), «Зелёных» — 14% (минус 0,8 процентных пункта), Свободную демократическую партию (СвДП) — 6% (минус 5,5 процентных пункта).

Не входящую в коалицию партию Христианско-демократический союз (ХДС) поддержали 27% респондентов, «Альтернативу для Германии» — 22%, партию «Левые» — 5%.

Опрос проводили с 18 по 22 сентября. В нём участвовали 1 203 человека. Аналогичный опрос, опубликованный в начале сентября, показал, что коалицию поддерживают рекордно низкие 38% населения.

Как сообщало ИА Регнум, опросы показали падение рейтинга действующего правительства Германии в феврале 2022 года, через два месяца после начала его работы. Если январе деятельность Шольца поддерживали 60% населения, то на следующий месяц этот показатель упал до 43%.

Опрос в декабре 2022 года показал, что рейтинг доверия Шольцу упал до 33%, а работу бундестага одобряют 37% населения. А в июне 2023 года рейтинг «Альтернативы для Германии» догнал показатели СДПГ.