Севастополь, 23 сентября, 2023, 14:19 — ИА Регнум. Ряд временных укрытий в Севастополе оказались закрытыми во время объявления ракетной опасности из-за человеческого фактора, администрация будет разбираться по каждому такому случаю, сообщил 23 сентября губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

Официальное интернет-представительство президента России Михаил Развожаев

«Где-то, например, ответственный, у которого ключи от подвала, уехал на выходные. Где-то старшие по дому решили при звуках тревоги оставаться в квартирах и не пошли открывать подвалы», — написал он.

Развожаев призвал жителей не сеять панику. Он отметил, что власти города начали готовить убежища ещё год назад, пока обстановка была относительно спокойная. Теперь, когда ситуация изменилась, всё сразу предусмотреть не получается.

Губернатор сообщил, что поручил провести обходы временных укрытий и разобраться с каждой ситуацией. Он также призвал не публиковать в открытом доступе жалобы на проблемы, чтобы не помогать противнику, а отправлять личные сообщения правительству города.

Как сообщало ИА Регнум, Развожаев утром 23 сентября дважды сообщал о ракетной опасности. В Севастополе сработали средства противовоздушной обороны (ПВО). В районе причала в Сухарной балке упали обломки ракеты.

ВСУ 22 сентября предприняли ракетную атаку на Севастополь. Российские средства ПВО сбили пять ракет. В ходе удара получило повреждение историческое здание штаба Черноморского флота. Там вспыхнул пожар, который вскоре потушили. Минобороны сообщило, что один российский военнослужащий пропал без вести.