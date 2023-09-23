Вашингтон, 23 сентября, 2023, 13:57 — ИА Регнум. Особняк с семью спальнями на Манхэттене из фильма «Дьявол носит Prada» продали за $26,5 млн. Об этом стало известно 23 сентября.

Кадр из видео

«В фильме 2006 года таунхаус появился как дом персонажа Мерил Стрип. В реальной жизни дом был куплен в 2003 году Крейгом Эффроном за $8,8 млн», — сообщило издание Mansion Global.

В доме шесть этажей общей площадью около 1114 кв. м, семь спален и десять ванных комнат. Дом спроектировал архитектор Стэнфорд Уайт. Имя нового владельца неизвестно.

Как сообщало ИА Регнум, дом, в котором певец Элвис Пресли провёл медовый месяц, продали за $5,65 млн. Покупательницу, экс-владелицу компании по производству женской спортивной одежды Нэнси Сирилло, заинтересовала архитектура здания, а не факт проживания в нём известного исполнителя. Особняк в стиле модерн с крышей в форме крыла летучей мыши построили в 1960 году, певец въехал в него через шесть лет.