Москва, 23 сентября, 2023, 13:52 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины понесли большие потери на южнодонецком направлении и теперь уводят подразделения с боевых позиций. Об этом 23 сентября в ходе брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Ximena Borrazas/Global Look Press

«В результате значительных потерь и низкого уровня морально-психологического состояния киевским режимом осуществляется вывод подразделений 38-й бригады морской пехоты и 110-й бригады территориальной обороны ВСУ в тыловые районы», ― указал военный.

Он пояснил, что это делается для восстановления боеспособности.

Как сообщало ИА Регнум, за неделю на двух направлениях — донецком и южнодонецком в зоне проведения спецоперации ВСУ потеряли 2405 военных.

За неделю с 17 по 23 сентября потери украинской армии на южнодонецком направлении превысили 950 военнослужащих убитыми и ранеными. Кроме того, ВСУ лишились 14 боевых бронированных машин, 32 автомобилей, а также пяти орудий полевой артиллерии.

Также российские силы уничтожили два склада с боеприпасами.

Президент России Владимир Путин 12 сентября заявил о провале контрнаступления ВСУ. Как уточнил российский лидер, с начала операции Киев потерял 71,5 тыс. военнослужащих. Кроме того, российские военные уничтожили 543 украинских танка и 18 тысяч бронемашин.