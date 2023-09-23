Москва, 23 сентября, 2023, 13:30 — ИА Регнум. Истребители воздушно-космических сил и средства противовоздушной обороны России за неделю сбили украинские фронтовой бомбардировщик Су-24М, истребитель МиГ-29 и два штурмовика Су-25, сообщили 20 сентября в пресс-службе Минобороны.

Kirill Naumenko Истребитель МиГ-29

«В воздушных боях истребителями ВКС России, средствами противовоздушной обороны в течение недели уничтожены самолеты: Су-24м, Миг-29 и два штурмовика Су-25 воздушных сил Украины», — сказал он.

Всего с начала проведения СВО на Украине российская армия уничтожила 477 боевых самолётов ВСУ, 249 вертолётов и 7067 беспилотников.

Как сообщало ИА Регнум, советник врио главы ДНР Ян Гагин 23 сентября рассказал, что ВСУ провалили в течение последних нескольких недель все попытки наступления под Урожайным. От подчеркнул, что украинская армия усиленно применяла артиллерию на этом направлении, но это не помогло. В то же время ВСУ потеряли большую часть сил в атаках, а остатки сбежали с поля боя.

Кроме того, в интернете появилось видео, как в зоне СВО с помощью беспилотников уничтожают шведские танки Stridsvagn 122. Они являются доработанными в Швеции аналогами немецких Leopard.