Москва, 23 сентября, 2023, 13:23 — ИА Регнум. Потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) за неделю составили до 960 бойцов на запорожском и херсонском направлениях. Об этом на брифинге 23 сентября сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На запорожском направлении <…> в ходе боёв уничтожено более 515-ти украинских военнослужащих», — сообщил представитель ведомства.

В российском оборонном ведомстве отметили, что на запорожском направлении российские военные отразили восемь украинских атак. Потери ВСУ на этом направлении составили 24 боевые бронированные машины и 19 автомобилей. Помимо этого, в рамках контрбатарейной борьбы российские военные ликвидировали 35 орудий полевой артиллерии противника.

Кроме того, за неделю потери ВСУ на херсонкам направлении составили до 445 военных. В ходе боевых действий российские военные ликвидировали девять боевых бронированных машин, 35 автомобилей, 11 орудий полевой артиллерии. Также на херсонском направлении Вооружённых силы России пресекли деятельность восьми диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).

Как сообщили 22 сентября в Минобороны, потери украинской армии за сутки на донецком, южнодонецком, запорожском и херсонском направлениях составило до 410 военных. На запорожском направлении российские военные нанесли удары по ВСУ в районах сёл Работино и Вербовое в Запорожской области. Российские военные на этом направлении уничтожили одну М777, самоходную гаубицу «Гвоздика» и три гаубицы Д-30.